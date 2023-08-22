معرض ملابس جديد بالمجان لدعم 300 مستفيد بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية جمعية الأورمان احدي كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان بقاعة ايزيس بقرية النخاس مركز الزقازيق وتم التوزيع علي 300 مستفيد بقري النخاس وكفر الحلبي وكفر الاشراف وعزبة الإصلاح بمركز الزقازيق وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، دعمه الكامل لكافة الجمعيات الخيرية لما يقدمونه من دور هام وحيوي في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

موضحأ أن معارض توزيع الملابس تنظم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مديرعام جمعية الأورمان، وعضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الشرقية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة.

مشيراً إلى أنه يتم التوزيع بالمجان علي حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي تم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة تحت قيادة عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن بالشرقية.