اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 أغسطس 2023 02:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

الأقصر تشهد إجراء 735 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية

الإثنين، 21 أغسطس 2023 02:08 م
الأقصر تشهد إجراء 735 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية جانب من إجراء العمليات
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، مع جمعية الأورمان إحدي كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إجراء عدد 735 عملية جراحية وعملية قسطرة علاجية مجاناً تماماً للمرضى غير القادرين، وذلك علي مدار السنوات الماضية.
 
ومن جانبه أكد محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإقصر، على إن دعم مرضى القلب والعيون يأتى استكمالاً لما تقوم به المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب، نظراً لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.
 
فيما قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفي جميع مراكز محافظة الأقصر، مؤكداً أنه وفي سبيل تقديم الجمعية لأفضل خدمة طبية ممكنة لمرضى القلب غير القادرين تعاقدت مع أفضل المؤسسات الطبية العاملة في هذا المجال في مصر، واستعانت بأفضل الخبرات المصرية من أطباء القلب فضلاً عن استقدامها لأشهر خبراء جراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب في العالم، وهو ما أثمر إنقاذ حياة عشرات الآلاف من مرضى القلب من الأطفال والكبار .
 
وفي هذا السياق أعلنت جمعية الأورمان عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة، وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني، وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.
 
 

الاقصر

عمليات جراحية بالمجان

اخبار اليوم

عمليات قلب مفتوح بالاقصر

اخبار الاقصر

دعم الاولى بالرعاية فى الاقصر

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة