اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 03:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تؤكد أهمية الحوار لضمان الحل السلمى للأزمة فى النيجر

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 02:12 م
مصر تؤكد أهمية الحوار لضمان الحل السلمى للأزمة فى النيجر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تتابع باهتمام وقلق تطورات الأوضاع في النيجر، مؤكداً على أهمية التمسك بالحوار لدفع سبل التسوية السلمية للأزمة بشكل يضمن الحفاظ على أمن وسلامة دولة النيجر وشعبها الشقيق.

 

وأكد المتحدث باسم الخارجية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، على دعم مصر لكافة المساعى التي تستهدف نزع فتيل الأزمة على نحو يحافظ على النظام الديمقراطى وسيادة واستقرار النيجر، ويتسق مع قواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي، وبما يحول دون أي تصعيد قد يزعزع أمن واستقرار المنطقة.


وزاره الخارجيه

اخبار النيجر

اليوم السابع بلس

اخبار مصر

الازمه في النيجر

الوضع في النيجر

الاتحاد الافريقى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة