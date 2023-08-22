مصرع طفل بـ"عضة" كلب فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تسبب كلب ضال في وفاة طفل بمنطقة الهرم، حيث عقره أثناء تواجده بصحبة والدته في الشارع، وحاول الأطباء إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل طفل إلى المستشفى مصابا بعدة جروح بمنطقة الهرم، ومفارقته الحياة.

بإجراء التحريات تبين أن الطفل تعرض لعقر كلب ضال أثناء تواجده بصحبة والدته، وبسؤالها أكدت صحة التحريات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.