مصرع شاب فى حادث تصادم دراجة نارية مع جرار زراعى بشبين القناطر

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الدكتور مقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شبين القناطر يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وجرار زراعى أمام قرية طحانوب بطريق شبين القناطر ووجود متوفى.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين اصطدام الجرار بالدراجة النارية بسبب السرعة وأسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة ويدعى «ك م ك»، 23 سنة، وتم التحفظ على الدراجة والجرار وقائده ونقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالحادث.