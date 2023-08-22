مصرع شاب فى حادث تصادم دراجة نارية مع جرار زراعى بشبين القناطر

شهدت قرية طحانوب دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرع شاب في حادث تصادم دراجة نارية مع جرار زراعى، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، والتحفظ على الدراجة والجرار الزراعي وقائده وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق فصرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الدكتور مقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شبين القناطر يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وجرار زراعى أمام قرية طحانوب بطريق شبين القناطر ووجود متوفى.
انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين اصطدام الجرار بالدراجة النارية بسبب السرعة وأسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة ويدعى «ك م ك»، 23 سنة، وتم التحفظ على الدراجة والجرار وقائده ونقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالحادث.
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