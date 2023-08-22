مصادرة 7 أطنان و645 كيلو قمح قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء فى الشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 7 أطنان و645 كيلو قمح محلي محمل على سيارة جامبو قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بنطاق مركز ههيا.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها علي طريق ههيا الدائري من ضبط سيارة جامبو بيضاء اللون محملة بكمية من القمح المحلي موسم حصاد 2023 مقدارها 7 أطنان و645 كيلو جرام مجمعة ومهربة بغرض بيعها في السوق السوداء ، وتم تحرير المحضر رقم 12599 لسنة 2023 جنح ههيا وتم التحفظ علي المضبوطات بشونة أبوشعبان بالزقازيق علي ذمة المحضر.