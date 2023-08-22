مستشار وزير الزراعة: الدولة تقدم دعما بنسبة 70% على التقاوى والأسمدة للمزارعين

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، أن حوكمة الأسمدة والتقاوى أن يكون هناك نظام محكم للأسمدة والتقاوى، موضحا أنه خلال السنوات الماضية كان صغار المزارعين يشتكون عدم وصول الأسمدة لهم.

وأضاف مستشار وزير الزراعة، خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات وزير الزراعة تم تدشين منظومة رقمية محكمة لمتابعة من بداية خروج شكرة السماد من المصنع إلى وصولها للجمعية الزراعية ثم المزارع.

وأوضح محمد فهيم، أن الدولة تقدم 70 % دعم من ثمن الأسمدة والتقاوى للمزارع، متابعا :"لضمان وصول هذا الدعم للمزارعين تم إطلاق هذه المنظومة وتشغيلها تجريبيا وتسير الآن في مسارها الصحيح".