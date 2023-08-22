مدينة برج العرب الجديدة: تنفيذ مشروعات إسكان لمحدودي الدخل بـ5مليارات جنيه

كتب أحمد حسن

كشف المهندس السيد همام. رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة. أن موازنة الجهاز خلال العام المالي الجاري بلغت 900 مليون جنيه ، ونجح الجهاز في تحقيق جزء كبير من الأعمال المنوط تنفيذها ضمن الموازنة الجديدة تخطت الـ20% في خلال فترة لا تزيد على الـ 60 يوما.

وأضاف المهندس السيد همام، ل" اليوم السابع" ان مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها داخل المدينة تقدر تكلفتها بنحو 5 مليار جنيه .

واكد المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم بدء أعمال تنفيذ 333 عمارة ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمدينة برج العرب الجديدة، موضحاً أن المشروع يستهدف تنفيذ 8000 وحدة سكنية لمحدودي الدخل بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة، والتي سيتم تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكان المهندس السيد أحمد همام، قد قام بالمرور على عددِ من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث قام بمتابعة أعمال تطوير المدخل الغربي للمدينة ( طريق حسن علام ) الرابط بين المدينة والساحل الشمالي بطول 8.5 كم، موجهاً بضرورة الالتزام بالانتهاء في المواعيد المحددة.