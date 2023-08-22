محافظ قنا يبحث مع أحد المستثمرين إنشاء وتشغيل وحدة بيوجاز بقنا

قنا صابر سعيد

التقى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، أحد المستثمرين لبحث فرص الاستثمار لإنشاء وتشغيل وحدة بيوجاز لإنتاج طاقة متجددة وتوفير مصدر للسماد البلدى عالى الجودة، فضلا عن إقامة مشروع للصناعات الزراعية عالية الجودة.

واستمع محافظ قنا إلى عرض تفصيلى حول طبيعة المشروع، والذى سيوفر 1500 فرصة عمل ثابتة لأبناء المحافظة، من خلال إنشاء وتشغيل وحدة بيوجاز لإنتاج الكهرباء وتوفير مصدر للسماد الصلب والسائل عالى الجودة، حيث يعتمد المشروع على الاستفادة من مخلفات الحيوانات وإعادة إنتاج السماد العضوي والغاز الحيوي لاستخدامه في الأغراض المنزلية من خلال مصادر الطاقة المتجددة عن طريق التخلص الآمن من المخلفات، وإنتاج سماد عضوي غني بالعناصر التي تحسن خواص التربة، بالإضافة إلي إقامة وحدات صناعية لفرز المحاصيل التى ستقوم الشركة باستصلاحها وزراعتها.

كما سيتم إنشاء مزارع سمكية بهدف تقليل الاستيراد وتصدير فائض الإنتاج من السوق المحلى إلى الأسواق العربية والأوروبية، بالإضافة إلى إنتاج السماد العضوى من مخلفات الأسماك للسوق المحلى بأسعار تنافسية، إضافه إلى ذلك ستقوم الشركه بإنشاء مركز تدريب يعمل بنظام التعليم المزدوج، لمنح المتدربين شهادات خبرة و مكافأة شهرية وحوافز تشجيعية، واكتساب خبرة عملية وفنية، كما ستقوم بتعيين المتدربين المؤهلين بالمشروع.

وأعرب المستثمر عن سعادته بلقاء محافظ قنا، مشيداً بالتيسيرات التى تقدمها المحافظة للمستثمرين بهدف النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة للشباب من أبناء المحافظة، كما أشاد بحرص محافظ قنا، على عقد اجتماعا شهريا مع المستثمرين لمتابعة انتظام العمل بمصانعهم، وبحث طلباتهم وإزالة المعوقات والتحديات التى تعترض استثماراتهم.