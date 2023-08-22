اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يتابع حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمدينة العريش.. صور

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 11:35 ص
محافظ شمال سيناء يتابع حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمدينة العريش.. صور حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمدينة العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، سير حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في نطاق مدينة العريش.
 
وأشاد محافظ شمال سيناء، بدعم وزارة الصحة للقطاع الصحي والطبي في المحافظة، بجانب دعم المحافظة بطاقم طبي علي اعلي مستوي للمشاركة في حملة شلل الأطفال.
 
وأضاف المحافظ، خلال جولته التفقدية بحضور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتورة هانم عبد الرؤوف، مدير عام مكافحة الامراض المعدية في قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية وهو عبارة عن نقطتين على اللسان.
 
أشار المحافظ إلي أن الحملة حققت خلال اليومين الماضيين نسبة 83% من إجمالي عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم وعددهم 105 ألف و922طفلًا وطفلة من سن يوم وحتى عشر سنوات. 
 
وناشد المحافظ المواطنين بتطعيم أطفالهم للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الاطفال واحتواء اي فيروس وافد، لافتًا إلى أن الحملة مستمرة خلال اليومين المقبلين.
 
بدورها قالت الدكتورة هانم عبد الرؤوف، مدير عام مكافحة الامراض المعدية في قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، أنه خلال اليومين الماضيين تم تغطية نحو 85% من المساحة الجغرافية المستهدفة بالمحافظة، لافتة الي مشاركة 19 استشاري من الإدارة العامة لمكافحة الامراض المعدية لتقديم الدعم الفني لمديرية الصحة خلال الاعداد والتجهيز للحملة المحدودة.
 
وأشارت عبد الرؤوف لمشاركة 470 فريقًا ثابتًا ومتحركًا في الحملة على مستوي المحافظة، موجه التحية للمحافظ علي دعم حملة شلل الأطفال، لافته الي أن الجرعة الثانية يوم 24 سبتمبر لنفس الفئة العمرية من سن يوم وحتى 10 سنوات.
 
من جانبه قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال المقيمين في محافظة شمال سيناء من المصريين وغير المصريين "الأجانب" من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال واحتواء أي فيروس وافد من دول الجوار. أشار شوكة، إلي انتظام العمل في الحملة وإقبال المواطنين علي الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والفرق الثابتة والمتحركة على مستوى المحافظة لتطعيم أطفالهم.
 
محافظ شمال سيناء يتابع حملة شلل الأطفال بمدينة العريش (3)
محافظ شمال سيناء يتابع حملة شلل الأطفال بمدينة العريش

محافظ شمال سيناء يتابع حملة شلل الأطفال بمدينة العريش (1)
محافظ شمال سيناء يتابع حملة شلل الأطفال

محافظ شمال سيناء يتابع حملة شلل الأطفال بمدينة العريش (2)
حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمدينة العريش

 


شمال سيناء

العريش

شلل الاطفال

حملة تطعيم



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