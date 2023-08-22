حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بشمال سيناء تواصل فعالياتها لليوم الثالث

شمال سيناء - محمد حسين

تواصلت الحملة المحدودة ضد مرض شلل الأطفال لليوم الثالث علي التوالي في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الحملة حققت خلال اليومين الماضيين 83% من إجمالي عدد الأطفال المستهدف وعددهم 105 ألف و922 طفلًا وطفلة من سن يوم وحتى عشر سنوات.

وأضاف شوكة، إلي أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال المقيمين في محافظة شمال سيناء من المصريين وغير المصريين "الأجانب" من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال واحتواء أي فيروس وافد من دول الجوار. أشار شوكة، إلي أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية وهو عبارة عن نقطتين على اللسان ويجب إعادة التطعيم إذا تقئ الطفل أو لفظ التطعيم، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة حتى يوم الاربعاء 23 اغسطس الجاري.

ولفت شوكة، إلي انتظام العمل في الحملة وإقبال المواطنين علي الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والفرق الثابتة والمتحركة على مستوى المحافظة لتطعيم أطفالهم، مشيرًا إلى مشاركة 470 فريقًا ثابتًا ومتحركًا في الحملة.





