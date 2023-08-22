محافظ جنوب سيناء يكرم العاملين بمديرية الزراعة لتميزهم خلال موسم حصاد القمح

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عددا من العاملين بمديرية الزراعة بالمحافظة وذلك لتميزهم فى عملهم خلال الموسم الشتوى 2022/ 2023 لتوريد القمح المحلى بالمحافظة، حيث حققت المديرية المستهدف بنسبة 100% ووصلت الكمية الموردة إلى 86 طن قمح.

والمكرمون هم الدكتور محمد خليل محمد شطا مدير مديرية الزراعة بالمحافظة، ومحمد إسماعيل السيد رئيس لجنة استلام القمح، والمهندسة هانم محفوظ سالم مسؤل توريد القمح بالمديرية، والمهندس أحمد عبد الرشيد راغب مدير جمعية الوادى الزراعية بطور سيناء، والمهندسة نجلاء عبد العزيز السيد مسؤل تشغيل ماكينة دراس القمح، وأسماء منصور عبد الحميد عضو غرفة عمليات لجنة القمح، وإسماعيل محمود عبد المنعم سائق جرار زراعى.

جاء ذلك بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة، وأشاد المحافظ بجهود مديرية الزراعة بالمحافظة وخاصة فى مجال توريد القمح المحلى وتحقيق نسبة 100 % هذا الموسم متمنيا تحقيقها أيضا فى الأعوام المقبلة.