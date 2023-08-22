محافظ جنوب سيناء يصدق على تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوى

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام و الفني للعام الدراسي 2023 / 2024 بمحافظة جنوب سيناء وذلك بناء على مقترح محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم وفق تحليل نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية وبالنسبة لأعداد الطلاب والفصول الدراسية، وأعلن وكيل الوزارة أن الحد الأدنى للقبول جاء على النحو التالي:

الصف الأول الثانوي العام (210) درجات لإدارات (رأس سدر) بدلا من (230) درجة و(220) درجة لإدارتي ( دهب - أبوزنيمة) بدلا من (230) درجة و (215) درجة لإدارتي ( طور سيناء وسانت كاترين ) و(200 ) درجة لإدارات (نويبع وشرم الشيخ وأبورديس)

الصف الأول الثانوي الصناعي (185 ) درجة لإدارة ( طور سيناء) بدلا من (190 ) درجة و(160 ) درجة لإدارات ( رأس سدر - دهب – أبورديس- نويبع ) بدلا من (170 ) درجة و(140 ) درجة لإدارة (أبوزنيمة)

الصف الأول الثانوي التجاري 165 درجة لإدارة طور سيناء، و150 درجة لإدارة رأس سدر) و140 درجة لإدارات (شرم الشيخ وأبورديس وسانت كاترين ونويبع )

الصف الأول الثانوي الفندقي 145 درجة لإدارة طور سيناء و 140 درجة لإدارة دهب

الصف الأول الثانوي الزراعي 140 درجة جميع الإدارات التعليمية

وأوضح وكيل الوزارة أنه يتم قبول جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية الراغبين للالتحاق بنظام الخدمات للمرحلة الثانوية العامة بمجموع (170 ) درجة بدلا من (200 ) درجة، مضيفا أنه يتم قبول تنسيق كل طالب بالإدارة التابع لها ولا يجوز له الالتحاق بالصف الأول الثانوي بإدارة أخرى.

وأشار إلى أنه يتم قبول جميع الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية والراغبين للالتحاق بنظام الخدمات للتعليم الفني التجاري بمجموع (140 ) درجة بالفترة المسائية بمدرسة الرويسات الإعدادية التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية.