اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 02:53 م
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محافظ جنوب سيناء: الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة إنجاز تاريخى

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 01:45 م
محافظ جنوب سيناء: الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة إنجاز تاريخى الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وتابع المحافظ أعمال الشبكة الوطنية، يرافقه القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
واستمع المحافظ إلى شرح مفصل لطريقة عمل الشبكة الوطنية للطوارئ، وذلك من خلال عرض عدد من التقارير المختلفة ضمن أعمال الشبكة.
 
يشار إلي أن الشبكة الموحدة تقوم على ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات.
 
وتعد الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة إنجازا تاريخيا ونقلة كبيرة لمحافظة جنوب سيناء في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.
 
 

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