محافظ بني سويف يعتمد ترقية 7139 معلمًا بعد قرارات وزير التربية والتعليم

بنى سويف هانى فتحى

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف 3 قرارات أرقام (1817، 1818، 1819) لسنة 2023 لاعتماد ترقية 7139 من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم ببني سويف:شاغلى وظائف المعلمين، ومايقابلها من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائك التكنولوجيا، الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين_شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى،والشروط اللازمة للترقية طبقا لاحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2026، موجها باتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن.

جاء ذلك في حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام ، محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ، أحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

أفاد وكيل الوزارة أن ترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم يأتي بعد التحقق من استيفائهم متطلبات الترقية، على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار ،مشيرا إلى أن الذين تم ترقيتهم هم من استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، وشهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقًـا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وأوضح مدير الموارد البشرية بديوان عام المحافظة أن قرارات السيد المحافظ،جاءت بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 155 لسنه 2007 بشأن تعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنه 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنه 2018 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع ، وعلى القانون 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرارات السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم أرقام (55، 56 ، 81 ) بشأن اتخاذ إجراءات الترقية من وظيفة معلم وما يعادلها؛ وعلى الكشوف الواردة من الوزارة " الأكاديمية المهنية للمعلمين "والمتضمنة أسماء الذين استوفوا متطلبات الترقية.