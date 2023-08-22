اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 02:42 ص
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محافظ الإسماعيلية يعتمد تنسيق المرحلة الثالثة للتعليم الفني

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 01:49 ص
محافظ الإسماعيلية يعتمد تنسيق المرحلة الثالثة للتعليم الفني جانب من الاعتماد
الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

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اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مساء أمس الاثنين، تنسيق المرحلة الثالثة بمدارس التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي والتعليم المزدوج، للعام الدراسي 2023/2024، وفقًا للجداول المرفقة. حيث إن الأعداد المستهدفة للتعليم الفني بمحافظة الإسماعيلية 16 ألف و284@ طالبًا للدورين الأول والثاني، والعدد الفعلي المتقدم 9550طالب. 
 
وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة؛ بدراسة تخفيض مجموع الالتحاق بمدارس التعليم الفني بنوعياته؛ استجابة لمطالب عددًا كبيرًا من أولياء الامور، ومن أجل التيسير على الطلاب، وتم التخفيض بالدرجات بعد دراسة مدى إمكانية خفض الدرجات وبما يحقق الكثافة الطلابية القانونية وفي ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك.
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