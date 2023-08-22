لو عندك تاريخ عائلى من مشكلات القلب.. اعرف ازاى تحمى نفسك

كتبت إيناس البنا

يعد تقييم عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب أمرًا أساسيًا عندما يتعلق الأمر بالوقاية من مشاكل القلب والأوعية الدموية، تشمل عوامل الخطر القابلة للتعديل عوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي غير الصحي، وعدم ممارسة الرياضة، والتدخين، والإجهاد غير المُدار؟

في حين تشمل عوامل الخطر غير القابلة للتعديل العمر والجنس والتاريخ العائلي، والتي يمكن أن تؤثر على القابلية للإصابة بأمراض القلب ولكن لا يمكن تغييرها، فإن اتخاذ خطوات استباقية يمكن أن يساعد في إدارة المخاطر ومنع أو إدارة المخاوف المتعلقة بالقلب.

أمراض القلب التي تتأثر بتاريخ العائلة

يعد التاريخ العائلي للإصابة بأمراض القلب أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية ، في دراسة نُشرت في مجلة Wellcome Open Research ، كان معدل انتشار أي تاريخ عائلي من الأمراض القلبية الوعائية وأمراض القلب والأوعية الدموية في المجموعة الضابطة 24٪ و 21٪ على التوالي.

وخلصت الدراسة إلى أن "التاريخ العائلي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية هو عامل خطر مستقل لأمراض الشرايين التاجية المبكرة. ويزداد خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية المبكرة خطيًا مع زيادة عدد أفراد الأسرة المصابين".

تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية الشائعة المرتبطة بتاريخ عائلي من أمراض القلب ما يلي:



مرض الشريان التاجي: وهى حالة يؤدي فيها تراكم اللويحات إلى تضيق الشرايين التي تزود القلب بالدم، مما قد يؤدي إلى ألم في الصدر (الذبحة الصدرية) ونوبات قلبية ومضاعفات أخرى.

ارتفاع ضغط الدم: ارتفاع ضغط الدم هو حالة تتميز بارتفاع قوة الدم على جدران الشرايين. يمكن أن يجهد نظام القلب والأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية ومضاعفات صحية أخرى.

النوبة القلبية :تحدث النوبة القلبية عندما يؤدي انسداد الشريان التاجي إلى تعطيل تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الأنسجة ومضاعفات قد تهدد الحياة.

اعتلالات عضلة القلب: اعتلالات عضلة القلب هي مجموعة من الحالات التي تؤثر على عضلة القلب ، مما يؤدي إلى تضخمها أو تضخمها أو ضعفها.

كيف تحمي قلبك إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض القلب



بعض التدابير الاحترازية التي يجب على المرء اتباعها إذا كان لديه تاريخ عائلي من أمراض القلب تشمل:

استشر طبيبك حول الاختبارات الجينية



اعتلال عضلة القلب وعدم انتظام ضربات القلب نوعان موروثان من أمراض القلب التي يمكن اختبارها وراثيًا، تبحث هذه الفحوصات عن التغيرات الجينية التي تؤدي إلى هذه الأمراض باستخدام عينة من دمك أو لعابك. إذا ظهرت عليك علامات مشكلة قلبية موروثة أو كان لديك أقارب مصابين بالمرض، يمكن لطبيبك أن ينصحك بإجراء الاختبارات الجينية. ستساعد نتائج اختبارك في تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى التفكير في العلاج.

نظام حمية متوازن

حتى إذا كنت معرضًا لخطر كبير بسبب تاريخ عائلتك ، فإن اتباع نظام غذائي صحي للقلب يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. أكثر من غيرها ، بعض الحميات صحية لقلبك. ترتبط الدهون المشبعة والدهون المتحولة والكوليسترول والسكر والأطعمة الغنية بالملح بأمراض القلب.

تمرين منتظم

مارس الرياضة بشكل متكرر لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب الوراثية. الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام يكونون أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية

راقب وزنك

يمكن أن تشكل السمنة أو ارتفاع مؤشر كتلة الجسم خطورة على صحة قلبك بشكل عام. إحدى الطرق هي أنه يمكن أن يسرع من تشكيل لويحات انسداد الشرايين. زيادة الوزن المفرطة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

أدوية خفض الكوليسترول

قد يُعطى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بنوبة قلبية في سن مبكرة عقاقير لخفض الكوليسترول تسمى الستاتين بناءً على تقارير الاختبار من قبل طبيب القلب المعالج