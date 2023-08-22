للمرة الأولى بمستشفيات الصحة.. تركيب جهاز CRTP للقلب بمستشفى الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بـ مستشفى الزقازيق العام ، بإجراء قسطرة قلبية وتركيب أول جهاز CRTP للقلب، للمرة الأولى بمستشفيات الصحة، بقيادة الدكتور سيد فرج أستاذ القلب والقسطرة بجامعة الزقازيق، والدكتور محمد زردق استشاري كهربية القلب، والدكتور حسام عطية استشاري القلب

ياتي ذلك في إطار مبادرة الرئاسية،100يوم صحة، ومبادرة الإنتهاء من قوائم الإنتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتنفيذاً لتوجيهات برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن هذا الجهاز يجعل حجرات القلب تنقبض بطريقة أكثر تنظيماً وكفاءه لإعاده التزامن القلبي، مشيراً إلى أن أطباء قسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، قاموا حتى الآن منذ افتتاح القسم بإجراء 1681 حالة قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، منهم 38 منظم دائم، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام علي القسطرة القلبية بالمديرية، والدكتور أحمد عبد السلام مدير المستشفي، وأساتذة واستشاري القسطرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بمحافظة الشرقية.