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وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق العام لمتابعة سير العمل بالطوارئ

الجمعة، 14 يوليو 2023 02:17 م
وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق العام لمتابعة سير العمل بالطوارئ جانب من الزيارة
الشرقية- إيمان مهنى

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وجه الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بسرعة توفير العجز فى أحد أصناف الأدوية الخاصة بعناية الأطفال، بمستشفي الزقازيق العام، وضرورة إصلاح أحد اجهزة التنفس الصناعي بالطوارئ.
 
ذلك خلال زيارة تفقدية لمستشفي الزقازيق العام،لمتابعة انتظام سير العمل، والإطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة، وكلف وكيلة الوزارة، على الفور مديرة إدارة التموين الدوائي بالمديرية بتوفيره، وإرسال مندوب من المستشفى لاستلامه وتغذية القسم به.
 
كان الدكتور هشام مسعود، قد تفقد قسم القلب وعناية القلب المركزة وعناية الطوارئ، ووحدة آلام الصدر، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من تسجيل الإجراءات الطبية والتمريضية بها، وتم الاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشدداً على تثبيت ممرضة بوحدة آلام الصدر لتقديم الخدمة الطبية بها، كما أعرب المرضى بالوحدة عن شكرهم وامتنانهم لجهود الفريق الطبي المعالج.
 
وحرص "مسعود" على التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالعناية المركزة للقلب وعناية الطوارئ، وتلاحظ وجود عجز في أحد أثناء الزيارة، كما تلاحظ وجود جهاز تنفس صناعي معطل ضمن 10 أجهزة تنفس بعناية الطوارئ، وكلف إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية بمراجعة إجراءات إصلاح الجهاز المعطل من عدة أسابيع، ومدى استجابة الشركة الوكيل للمخاطبات بشأن الإصلاح، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.
 
 
 
 

 


الشرقية

مستشفي الزقازيق العام

مديرية الصحة بالشرقية

اخبار الشرقية



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