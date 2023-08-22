وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن وزارة المحيطات ومصايد الأسماك الكورية الجنوبية أصدرت التحذير في حوالي الساعة 8:08 صباحا، بعد أن اتخذ خفر السواحل الياباني نفس الخطوة في وقت سابق اليوم، حيث أبلغت بيونج يانج طوكيو بنيتها إطلاق قمر صناعي بين 24 - 31 أغسطس الجارى.

وقال مسؤول في الوزارة "إن السفن الكورية الجنوبية لا تمر بشكل متكرر عبر هذه المناطق، لكن الحكومة ستعزز المراقبة وستوفر المعلومات ذات الصلة بطريقة سريعة لضمان السلامة في البحر".

وأعلنت كوريا الشمالية 3 مناطق بحرية يمكن أن تتأثر بالإطلاق المخطط له - واحدة قبالة البحر الأصفر، والثانية في بحر الصين الشرقي، والمنطقة الثالثة شرق الفلبين.