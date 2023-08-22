أصدرت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، تحذيرا ملاحيا للسفن بشأن إطلاق بيونج يانج المزمع لقمر صناعى فى وقت لاحق من هذا الشهر.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن وزارة المحيطات ومصايد الأسماك الكورية الجنوبية أصدرت التحذير في حوالي الساعة 8:08 صباحا، بعد أن اتخذ خفر السواحل الياباني نفس الخطوة في وقت سابق اليوم، حيث أبلغت بيونج يانج طوكيو بنيتها إطلاق قمر صناعي بين 24 - 31 أغسطس الجارى.
وقال مسؤول في الوزارة "إن السفن الكورية الجنوبية لا تمر بشكل متكرر عبر هذه المناطق، لكن الحكومة ستعزز المراقبة وستوفر المعلومات ذات الصلة بطريقة سريعة لضمان السلامة في البحر".
وأعلنت كوريا الشمالية 3 مناطق بحرية يمكن أن تتأثر بالإطلاق المخطط له - واحدة قبالة البحر الأصفر، والثانية في بحر الصين الشرقي، والمنطقة الثالثة شرق الفلبين.
يذكر أن الشرطة الكورية الجنوبية، أعلنت عن متسللين إلكترونيين من كوريا الشمالية يشتبه في أنهم استهدفوا تدريبات عسكرية مشتركة بينها وبين الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.
وقالت الشرطة الكورية الجنوبية في بيان أوردته قناة " الحرة " الأمريكية، إن متسللين مرتبطين بمجموعة كورية شمالية يطلق عليها اسم "كيم سوكي" نفذوا الاختراق عبر وسائل بريد إلكتروني إلى متعاقدين مع سيول، مؤكدة أنه لم يتم سرقة أي معلومات سرية .
وبدأت القوات الكورية الجنوبية والأمريكية أمس الاثنين تدريبات صيفية تحمل اسم (أولتشي فريدم غارديان) تستمر 11 يوما، وتهدف لتحسين القدرة على الرد على تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية والنووية، وتعترض كوريا الشمالية على مثل هذه التدريبات قائلة إنها استعدادات من قبل الولايات المتحدة وحليفتها كوريا الجنوبية لغزوها.
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