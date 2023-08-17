و أوضح المتحدث باسم الوزارة ليم سو-سوك، في تصريح اليوم وفقا لوكالة ألأنباء الكورية "يونهاب" ، ترحيب الحكومة الكورية بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة ، مضيفا أن سول تعتزم مواصلة الجهود لتعزيز التعاون الدولي بشأن كوريا الشمالية، بما في ذلك «التطبيق الصارم لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالتعاون مع الدول الصديقة مثل الولايات المتحدة.

وقال إن الحكومة الكورية تخطط لمراجعة مستمرة للعقوبات الأحادية على كوريا الشمالية، كجزء من الإجراءات الاستباقية للتصدي لتطويرها النووي والصاروخي غير المشروع، فضلا عن تجارة الأسلحة.

يذكر أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية كان قد فرض أمس الأربعاء عقوبات على شركة "Verus" وشركة Defense" Engineering" وشركة " Versor"، وجميعها مملوكة للمواطن السلوفاكي "آشوت مكريتشيف" أو تحت إدارته ،وجاءت العقوبات وسط تصاعد التكهنات بأن البلدين ربما يسعيان إلى تعزيز تجارة الأسلحة غير المشروعة بينهما، وقد تم وضع "مكريتشيف" على القائمة السوداء من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 30 مارس، لمحاولته تسهيل صفقات الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية.