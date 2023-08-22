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كل ما تريد معرفته عن برنامج تشكيل الزجاج بكلية الفنون التطبيقية بحلوان

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 10:03 ص
كل ما تريد معرفته عن برنامج تشكيل الزجاج بكلية الفنون التطبيقية بحلوان جامعة حلوان - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أعلنت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، عن برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة، حيث يمنح البرنامج درجة البكالوريوس وتكون الدراسة به بنظام الساعات المعتمدة بإجمالي 160 ساعة، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية. 
 
يتضمن البرنامج مقررات تصميمية تشمل تصميم الزجاج المعماري (الفتحات المعمارية - عناصر العمارة الداخلية - التكسيات والجداريات - الواجهات المعمارية - الميادين والحدائق العامة - الإظهار و الإخراج المعماري)، فن الأوريجامي للعمارة، ارجونومية تصميم، تنسيق مواقع ، دراسات مرئية (مناظر طبيعية)، التصميم البارامتري، التصميم بدمج تقنيات.
 
كما يحتوي على مقررات هندسية من رسم معماري، تخطيط عمليات وإدارة المشروعات، مبادئ الاستدامة والتصميم البيئي، رسم تنفيذي، نظم وحسابات إنشائية، تصميمات تنفيذية، ستوديو نماذج، مواصفات وتكاليف، إلى جانب مقررات تكنولوجية من تكنولوجيا إنتاج الزجاج، نظم تركيبات الزجاج، تكنولوجيا معالجة أسطح الزجاج، ترميم الزجاج المعماري، تكنولوجيا الخامات، تركيبات فنية وتجهيزات، بالإضافة إلى مقررات ببرنامج الحاسب الآلي من كمبيوتر جرافيك، وتطبيقات الحاسب في العمارة، التصميم ثلاثي الأبعاد.
 
ويقوم البرنامج بتأهيل الطلاب للعمل كمصمم زجاج معماري في الواجهات المعمارية وهندسة انتاج خطوط الزجاج المعماري، تنسيق المواقع وتجميل البيئة ، تصميم العمارة الداخلية والخارجية ، هندسة تركيبات لأعمال الزجاج المعماري، إدارة مشروعات وتجميل الواجهات المعمارية، وأعمال ترميم الزجاج الأثري.
 
ويشترط القبول بالبرنامج أن يكون الطالب قد تم ترشيحه لكلية الفنون التطبيقية وفقا للقواعد المقررة بمكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية، يقبل البرنامج التحويل إليه أو التحويل منه حسب اللوائح الدراسية المعمول بها. ويجب اجتياز الطالب اختبار فى اللغة الإنجليزية وذلك كشرط للالتحاق بالبرنامج.
 
 
 
 
 

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