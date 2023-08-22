كشف ملابسات تداول منشور استغاثة سيدة لتعدى شخص عليها بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" يتضمن إستغاثة سيدة من تعرض شقيقها وأحد أصدقائه للتعدى من قبل شخص بالقاهرة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات منشور تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة سيدة من قيام عامل بصالون رجالى بالتعدى على شقيقها وأحد أصدقائه وإحداث إصابتهما بـ "جروح قطعية متفرقة" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (شخصين "مصابان بجروح قطعية"- مقيمان بدائرة القسم) ، طرف ثان :(عامل – مقيم بمحافظة الغربية) لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين لإعتراض الطرف الأول على قيام إدارة الصالون بتصوير أحد زملائه دون إذن منه ، فتطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى عليهما بالضرب بأستخدام "آلة حادة" وإحداث إصابتهما المشار إليها، أمكن ضبط المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.