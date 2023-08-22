اليوم السابع
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كشف بترولى جديد فى منطقة امتياز جيسوم وطويلة غرب فى خليج السويس

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 09:08 ص
كشف بترولى جديد فى منطقة امتياز جيسوم وطويلة غرب فى خليج السويس حقل بترول - أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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أعلنت شركة كايرون Cheiron تحقيق كشف بترولى جديد في منطقة امتياز جيسوم - طويلة غرب في خليج السويس، حيث تتم إدارة العمليات بالحقل من قبل شركة بتروجلف مصر المشتركة، نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50% والشركاء كايرون- بيكو  وكوفبيك 50%.
 
تم تحقيق الكشف  من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالى GNN-11، وصادف البئر 165 قدمًا من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة وترجع الى ما قبل العصر الميوسين وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على تكوين النوبة الحامل للزيت الخام في منطقة الامتياز، ويتواجد الخزان الرئيسى المنتج بالحقل فى تكوين نوخل.
 
وتم حفر البئر من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها مؤخرًا فى حقل شمال جيسوم الشمالى وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميًا.
 
ونتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الناجح الذى تم إجراؤه حتي الآن في الحقل، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام حوالى 23 ألف برميل يومياً  مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يومياً قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى.
 
والبئر هى رابع بئر يتم الانتهاء منها من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر، والجدير بالذكر أنه يمكن حفر 3 آبار أخرى من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر وسيتم استخدامها لإستكمال المرحلة الحالية من برنامج الحفر الاستكشافى وتنمية منطقة الامتياز .
 
بالإضافة الى ذلك، تخطط كايرون وكوفبيك لحفر عدد إضافى من الآبار الاستكشافية في منطقة الامتياز والتوسع فى نشاط تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى GNN.
 

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