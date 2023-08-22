قرعة علنية لخطوط سير سيارات الأجرة فى قنا الجديدة

قنا صابر سعيد

شهد حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا، فعاليات القرعة العلنية لإختيار الفائزين بخطوط السير الجديدة الخاصة بسيارات الأجرة للعمل داخل مدينة قنا الجديدة.

وأوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أنه تم الإعلان عن فتح باب التقديم للحصول علي 4 خطوط سير جديدة لسيارات الأجرة للعمل داخل مدينة قنا الجديدة 11 يونيو الماضي، واستمر استقبال الطلبات لمدة أسبوعين بمقر جهاز مدينة قنا الجديدة، وانطبقت الشروط على 9 مواطنين ممن تقدموا بالطلبات، وتم إجراء قرعة علنية صباح اليوم فيما بينهم لإختيار الفائزين الأربعة، مشيرا إلى أنه تم استكمال فعاليات القرعة لتحديد ترتيب الخمسة الآخرين في القائمة الاحتياطية، وفي حالة تعثر احد الفائزين شراء السيارة واستكمال إجراءات الترخيص، سيتم استبداله بأحد الموجودين في القائمة الاحتياطية وفقا لترتيب سحب اسمه خلال القرعة.

وشدد السكرتير العام، علي الفائزين الأساسية بسرعة إنهاء اجراءات شراء السيارات المطلوبة وفقا للاشتراطات المعلن عنها في موعد غايته شهر من تاريخ إجراء القرعة، وفي حالة عدم شراء السيارة في الموعد المحدد أو التقدم لجهاز مدينة قنا الجديدة، بما يفيد السير في إجراءات شراء السيارة، سوف يقوم جهاز مدينة قنا الجديدة باتخاذ اللازم.