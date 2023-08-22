فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا لشغل مهام مدير نظم المعلومات

الغربية محمد طارق

أعلنت جامعة طنطا في محافظة الغربية، عن فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشغل مهام مدير وحدة إدارة نظم المعلومات MIS.

وأوضح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أنه تم تشكيل لجان لمقابلة المتقدمين واتاحة الفرصة لاختيار الأفضلً، في ضوء 15 معيارا موضوعيًا تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونـزاهـة وبما يسهم فى توسيع دائرة الاختيار.

وأضاف أنه على الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF، وبيان حالة معتمد من الجامعة ورؤية المتقدم لتطوير المركز المتقدم لإدارته على البريد الإلكتروني التالي: president@unv.tanta.edu.eg، علمًا أن آخر موعد لتلقى طلبات التقدم هو الاثنين الموافق4 سبتمبر 2023.