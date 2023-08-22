عيد العذراء.. كاهن عام وسط القاهرة يوضح طريقة عمل "قرص العدرا"

كتب: محمد الأحمدى

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الاثنين بعيد إصعاد جسد العذراء مريم ، حيث ترأس قداسة البابا القداس فى كنيستها بالمجر.

وحول الألحان المستخدمة في القداسات الخاصة بالاحتفال يؤكد الأب دوماديوس الراهب في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أبرز الألحان تتمثل في (افرحى يا مريم ) وهو لحن يصلى يوميا مع التمجيد ليلا ولن (السلام لكى يا مريم) ويكون مع دورة أو زفة لأيقونة العذراء، وبعد الزفة يكون هناك العظة ودعواتالأباء من كل الجمهورية فى الكنائس المختلفة، كما يوجد توزيع بركات، وهى عبارة عن قرص "خبز فينو" باسم "قرص العدرا" ويوزع على الأطفال كما يتمتوزيعها على الجيران للكنيسة وتوجد في بعض المخابز باسم قرص العدرا.

وتابع الأب دوماديوس الراهب أنه قام بتوزيعها في الكنيسة على الأطفال ووزع القداس الأخير حوالى 1000 قرص.

طريقة عمل قرص العدرا

ويوضح الأب دوماديوس الراهب في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يقوم بنفسه بصنع قرص العدرا في الكنيسة لتوزيعه بعد القداس، ووصف لنا طريقةصناعته التي تتمثل في الآتى:

لكل كيلوا دقيق نصف كوب زيت كوب ونصف سكر وكيس خميرة فورية وملعقة بيكنج باودر وملعقه صغيرة ملح

ماء دافئ للعجن ، موضحا أن مقدار 3 كيلو دقيق بيعجنوا بزجاجة زيت 700 جرا، وتكون العجينة مثل عجينة الفطير المشلتت أو الفايش، مضيفا أنه يجب تركهاحتى تخمر، ثم يقطع فى حجم البيضه ويتم تخفيفه إلى 2 سم ويوضع فى صنية مدهونة زيت أو صاج ، ويترك حتى يخمر مرة أخرى.

ونبه الأب دوماديوس أنه خلال عمل الخميرة وقبل دخوله للفرن ضرورة استعمال بخاخ به ماء والرش على الوجه ثم يدخل الفرن متوسط الحرارة 180 درجة،ويمكن أن يتم رصه في صاج، وعندما يخرج يتم تغطيته بقماشة أو فوطة لمدة دقيقة

وأشار إلى أن وضع اليد فى الدقيق يرطب البشرة ويسحب الألم، مستشهدا بمقولة أغلب سكان الصعيد "العجين فرحة".