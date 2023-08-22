طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون امتحان الاقتصاد والجيولوجيا بمدارس المتفوقين

كتب محمود طه حسين

يؤدى طلاب الثانوية العامة دور ثان الثلاثاء 22 أغسطس 2023، بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الثانى في مادتى "الاقتصاد، والإحصاء"، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحانى " مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) للشعبة العلمية علوم، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) للشعبة العلمية رياضيات".

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث أن الحرمان من الامتحان مصير اى طالب يقوم بالغش وتصوير الأسئلة.