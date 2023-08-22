ضياء رشوان: الحوار الوطنى عملية جادة.. والجمهورية الجديدة ملك للجميع

كتب أحمد عرفة - الأمير نصرى

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إنّ الحوار الوطني عملية جادة وليس عملية شكلية، مشيرًا إلى أنّه لحظة إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة للحوار لم يكن هناك فى مصر أزمات اقتصادية أو غيرها.

وأضاف "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "حديث الأخبار"، على قناة "إكسترا نيوز": "لم يكن هناك اضطرار لإطلاق الدعوة إلى عقد الحوار الوطنى، ولكن هذا الأمر كان اختيارا، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث عن مستقبل هذا البلد".

وتابع أنه لحظة إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة إلى الحوار الوطني لم تكن هناك مشكلات ترقى إلى حد إطلاق مبادرة من هذا النوع، لافتًا إلى أن هذه الدعوة تشمل شركاء ثورة 30 يونيو الذين أسسوا الجمهورية الحالية (جمهورية ما بعد الظلام).

وواصل: "من ثاروا في 30 يونيو ليسوا كتلة واحدة، الشعب ليس كتلة واحدة، والقوى السياسية والنقابية والحزبية ليست كتلة واحدة أيضا، غابوا عن بعض كثيرا، والرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي أدرك هذا الأمر، وبالتالى فإن من بنوا الجمهورية في ثورة 30 يونيو كانوا لا بد أن يكونوا بناة مستقبل الجمهورية الجديدة، لأنها ملك للجميع وللشعب المصري".