ضبط لحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها بالسوق السوداء فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح - صبري غانم

‏نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، متمثلة في إدارة تموين مركز ومدينة الإسماعيلية، تحت إشراف مباحث التموين، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري، حملة تموينية اليوم الثلاثاء؛ للرقابة على المخابز البلدية، ولإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز البلدية لتجميعه كمية تقدر بـ10 شكائر دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح منها.

وخلال الحملة تم ضبط 612 كيلوجراما من مصنعات اللحوم "لانشون" فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي ويظهر عليه تليف وسوائل انفصالية، كما تم ضبط أحد المحال التجارية وبه حوالي 300 قطعة من الحلوى والمقرمشات منتهية الصلاحية.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، هذا بالإضافة إلى تحرير محضرين تموين لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن.