اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط المتهم بقتل زوجته فى السويس بسبب خلافات

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:14 م
ضبط المتهم بقتل زوجته فى السويس بسبب خلافات حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بوفاة (زوجته "ربة منزل") وبها إصابات متفرقة بالجسم إثر سقوط جسم زجاجى على الرأس أدى إلى الوفاة.
 
بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوج المجنى عليها وبسؤاله قرر أنه أثناء قيامه بالتعدى عليها بالضرب داخل محل سكنهما لخلافات الزوجية وحال ملاحقته لها إصطدمت بلوح زجاج مما أدى إلى سقوطها أرضاً مما تسبب فى وفاتها.
 
وبسؤال شقيقة المجنى عليها (مقيمة بذات العنوان) إتهمت الزوج بإحداث إصابة شقيقتها التى أودت بحياتها وأضافت بأنه دائم التعدى عليها لخلافات الزوجية بينهما.. وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية

اخبار الداخلية

جهود الداخلية

حوادث

حوادث اليوم

اخبار الحوادث

حملات أمنية

حملات مرورية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة