صعود قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "الشحن" بنسبة 4.4%

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 4.4%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.2%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.4%، وصعدت قطاعات الموارد الأساسية، ومواد البناء، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.3%، 2.2%، 2%، على التوالى، وقفز قطاعا العقارات، والخدمات التعليمية بنسبة 1.8%، 1.6%، على التوالي.

وصعدت قطاعات البنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1%، 0.9%، 0.8%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.6%، بينما استقر قطاعا السياحة والترفيه، والمنسوجات والسلع المعمرة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.238 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 705.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 82.5 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.38%، والعرب على 6.84%، واستحوذت المؤسسات على 24.15% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 156.1 مليون جنيه، 25.2 مليون جنيه، 87.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العربية والأجنبية والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 43.1 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 224 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 18216 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 22095 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 7621 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3716 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 5464 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 5530 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1367 نقطة.