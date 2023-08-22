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سيدة تطالب طليقها بنفقة ألعاب وترفيه 19 ألف جنيه لأطفالها الثلاثة

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 11:26 م
سيدة تطالب طليقها بنفقة ألعاب وترفيه 19 ألف جنيه لأطفالها الثلاثة خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبي

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أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد مطلقها، طالبت فيها بنفقة ألعاب وترفيه لأطفالها الثلاثة بمبلغ 19 ألف جنيه، وذلك بعد طلاقهم أثر خلافات نشبت بينهما عد أن جمعته علاقه بسيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أقامت دعوي أجر مسكن ومصروفات علاجيه، كما أقامت ضده دعوي نفقة عدة ومتعة ودعوتين حبس.

وأشارت الأم لثلاث أطفال بالغان من العمر 13و8 سنوات و5 سنوات بدعواها أمام محكمة الأسرة:"خلافات حادة نشبت بيننا ترتب عليه الطلاق، ومنذ تلك اللحظة وطليقي يرفض الإنفاق على رغم يسار حالته المادية، وأمتنع عن رعاية أولاده رغم يسار حالته المادية ورفض تنفيذ الحكم القضائي الذي بحوزتي".

وتابعت الزوجة:" رفض التواصل معي بعد أن طلقني غيابيا، بخلاف مؤخر الصداق الذي لم يدفعه ومنقولاتي ومصوغاتي الذي استولى عليهم رغم قدرته على الأداء، لأقدم مستندات بأن أطفالي يحتاجون لتلك المصروفات مثل أصدقائهم وأقاربهم كما اعتادوا عليه أثناء عيشهم برفقة والدهم".

يذكر  أن نفقة الألعاب والترفيه من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته بأن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعى ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد.


نفقة الأقارب

نفقة الألعاب

نفقة المتعة

طلاق غيابي

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