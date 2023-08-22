زراعة أشجار مثمرة فى العامرية بالإسكندرية ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قام حى العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية، برئاسة محارب هيلع رئيس الحى، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحى، من خلال زراعة الأشجار للارتقاء بمستوى الحدائق بنطاق الحى والاهتمام بالمسطحات الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وفى إطار مواصلة الاهتمام بأعمال التجميل للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى لشوارع الحي.

وأعلن حى العامرية ثان، برئاسة هيلع محارب، أن إدارة الحدائق قامت بأعمال زراعة 50 شجرة مثمرة بمدخل الناصرية، وهى كالاتى: فيكس 10، بزروميا 10، جزروين 10، جوافه 10، زيتون 10، ياتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإستمرار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، بأحياء المحافظة.

على صعيد آخر، تفقدت الدكتورة رباب مدنى رئيس حى المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء بمحورى المنتزه والمعمورة السياحى بنطاق الحى، من خلال زراعة الأشجار للارتقاء بمستوى الحدائق بنطاق الحى والاهتمام بالمسطحات الخضراء، فى إطار مواصلة الاهتمام بأعمال التجميل للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى لشوارع الحي.

وأوضحت الدكتورة رباب مدنى، خلال الجولة التفقدية المحورى المعمورة السياحى والشيراتون، أنه تم التشديد على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمحورين، حيث تم زراعة العديد من الأحواض بالنجيلة على امتداد المحاور.

جاء ذلك بحضور مديرى وممثلى إدارات الحدائق والمتابعة الميدانية بالحى، وكذلك أعمال قص وتهذيب ستائر الأسيجة بالأحواض أمام رعاية الطفل بطوسون، وتتواصل الأعمال المنوط بها إضفاء المظهر الجمالى على المسطحات الخضراء.