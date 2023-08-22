روشتة من الطب النفسى للتغلب على الكذب عند طفلك

كتبت فاطمة ياسر

هل طفلك يكذب؟.. إذا فهذا التقرير سيقدم لكِ العديد من النصائح النفسية الجيدة التي تساهم بشكل كبير في مساعدته على التخلص من هذه الصفة السيئة، وذلك وفقًا لحديث الدكتور عبد الرحمن علي استشاري نفسي في القصر العيني.

وأوضح أننا نجد أن هناك العديد من الأطفال الذين يتصفون بالكذب لا يريدون أن يطلق عليهم هذه الصفة السيئة، فالطفل في العموم لا يعرف الكذب، ولكن هناك العديد من الأمور المسببة للجوء الطفل للقيام بهذه الصفة التي في حالة عدم علاجها ستصبح سلوك أساسي في حياته.

وأشار إلى أن الطفل لا يريد أن يصبح كذابًا، وقد يتبع هذه الصفة بدون قصد واضح، وخصوصًا أن هناك العديد من أنواع الكذب لدي الأطفال، ومنها الكذب الذي ينتج من خلال مشاهدة الطفل للبرامج الكرتونية في التلفزيون، والتي تساعده في نشأة اليقظة لديه، ويريد بتنفيذ ما شاهد أو ما يريده من وحي خيالة، ويختلط لديه الأمر بين الواقع والخيال ولا يعرف ما الشيء الذي يريده، وفي هذا النوع من الكذب يجب علي الأسرة أن تعرفه ما الفرق بين الواقع والخيال.

وهناك بعض الأنواع من الكذب لدي الأطفال يتسبب لديهم في الكثير من المشاكل في الكبر، ومنها:

- الكذب الناتج عن الرغبة في "الفشخرة" وهذا النوع يكون ناتجًا لشعور الطفل بالنقص في حياته فيقوم بالادعاء بأشياء ليست موجودة في حياته أو أن منزلهم ليس منزل بل هو فيلا إلخ.

- الكذب الناتج من الخوف، الذي يدفعه لتبرير عن بعض المواقف التي فعلها حتى لا يتعرض للعقاب.

وقدم استشاري الطب النفسي بعض النصائح للتخلص من الكذب لدى الأطفال، ومنها:

-عدم إتباع القسوة في التعامل مع طفلك حتي لا يعند.

-دعم الطفل بشكل ايجابي أي زيادة وتنمية ثقته بنفسه بشكل إيجابي.