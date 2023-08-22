رسالة دكتوراة في «التوكيل وإصدار وتظهير الأوراق التجارية» بـ"حقوق بنها"

كتبت- إيمان حكيم

حصل الرائد محمود فتحي أمين على درجة الدكتوراة من كلية الحقوق بجامعة بنها، بدرجة امتياز على الرسالة المقدمة منه تحت عنوان «التوكيل واصدار وتظهير الأوراق التجارية الكمبيالة _ الشيك» وعقدت جلسة المناقشة بمقر كلية الحقوق جامعة بنها، بحضور لفيف من الأساتذة.

وتضمت لجنة المناقشة، الدكتور عصام حنفى محمود أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية حقوق جامعة بنها للدراسات العليا سابقا «رئيسا ومشرفا» والدكتور عاطف محمد الفقي أستاذ القانون التجاري، ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية« عضواً»، والدكتورة حنان عبد العزيز مخلوف أستاذ القانون التجاري، بكلية الحقوق جامعة بنها «مشرفا وعضوا»، والدكتور محمد فوزي مدرس أكاديمية الشرطة «عضوا»، وأثنت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة وأهميتها لما تمثله من إضافة للمكتبة العلمية، وذلك لقوة الأفكار والأطروحات التي تناولتها الرسالة.