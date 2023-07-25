وقال "ماثا" في مؤتمر صحفى - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الثلاثاء، إنه "يجب أن نلغى" التصويت بانتظار قرار المحكمة الدستورية بشأن "بيتا" وذلك دون تحديد موعد جديد.

وأضاف الراديو أن هذا القرار يمدد فترة المأزق السياسى الذى تشهده حاليا البلاد.

يذكر أن الإصلاحى بيتا ليمجارونرات، الفائز في الانتخابات التشريعية فى تايلاند، قد خسر التصويت في البرلمان في 17 يوليو الجاري لتولي منصب رئيس الوزراء، بعدما رفض أعضاء مجلس الشيوخ الموالون للجيش ترشيحه، في الوقت الذي من المتوقع أن تشهد فيه البلاد تظاهرات حاشدة جديدة.