اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 02:41 م
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رئيس وزراء المجر يستقبل البابا تواضروس الثانى

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 02:22 م
رئيس وزراء المجر يستقبل البابا تواضروس الثانى رئيس وزراء المجر يستقبل البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل ڤيكتور أوربان رئيس وزراء المجر بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة المجرية بودابست، اليوم الثلاثاء، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والوفد المرافق لقداسته.
 
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته لتلبية قداسة البابا دعوة الحكومة المجرية لزيارة المجر في هذا المناسبة.
 
ومن جانبه عبر قداسة البابا عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وتقدير دولة المجر للكنيسة القبطية ومنحه الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر، وعبّر قداسته أيضًا عن سعادته بحضور احتفالات العيد القومي لدولة المجر، موجهًا الشكر لحكومة المجر لدعمها المنح الدراسية للشباب في مصر.
 
وأكد رئيس الوزراء المجري، على اهتمام بلاده بالانفتاح على الشرق وتوطيد العلاقات مع دوله، خاصة وأن مصر تعد من أهم دول الشرق الأوسط.
 
وقال قداسة البابا إن الرئيس السيسي يقدم مفهومًا جديدًا لعلاقة المواطنة لكل المصريين، لافتاً إلى أن مصر ساهمت في مواجهة الهجرة غير الشرعية لأوروبا.
 
وحضر اللقاء السفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر، وعدد من أعضاء السفارة.
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المجر

الدكتوراه الفخريه



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