رئيس هيئة تعاونيات الإسكان يتفقد التجمع الحرفي السكني في قرية فرهاش بالبحيرة

كتب أحمد حسن

أجرى اللواء وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لمشروع الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان بقرية فرهاش - مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، والذي يعد أحد التجمعات التعاونية السكنية المنتجة بنشاط حرفي زراعي، يرافقه عدد من السادة قيادات الهيئة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة إنشاء مشروعات إسكانية تعاونية منتجة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية تحقيق الاستدامة في مشروعات الإسكان.

وبدأت الجوله باستعراض الخدمات التي تقدم للمواطن بدء من الحجز والتخصيص مروراً بمرحلة التعاقد والاستلام، وأيضاً التسويق والمبيعات وغيرها من الخدمات، كما شاهد عرضا تفصيليا لمشروع فرهاش والأعمال التي يشهدها، واستمع لكافة الجوانب المتعلقة بالمشروع والمقترحات المقدمة من مهندسي الموقع بما يحقق أفضل استفادة ممكنة للمواطن.

وتفقد " البارودي " مكونات المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضم 140 وحدة سكنية بمساحة تتراوح ما بين ٨٨ م٢ إلى ١١٠ م٢، و١٤ وحدة إدارية، و73 ورشة، و111 محلًا، على أن يكون التعاقد وفقا لرغبة المواطن، إما على الوحدة السكنية والورشة الحرفية فى عقد واحد، أو أيهما فقط، بحيث يستفيد المنتفع بالقرض التعاوني، على أن تقوم محافظة البحيرة بتوصيل المرافق خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشار اللواء وليد البارودي، أن الهدف من المشروع هو التوسع فى القرى التعاونية المنتجة التى توفر فرص العمل مع السكن والخدمات للشباب فى نفس الموقع بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة للعمل الحرفي وإحياء الصناعات الحرفية، بهدف إنشاء مجمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، لافتا إلى أن الدولة تتبنى مثل هذه المشروعات، ولاسيما أن هذا المشروع يعتبر أول مشروع إسكاني تعاوني حرفي زراعي تنفذه الهيئة في قرية فرهاش بمحافظة البحيرة.