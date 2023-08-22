رئيس مركز معلومات المناخ: 30 يومًا على انتهاء فصل الصيف فلكيا فى مصر

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه يتبقى 30 يوما على انتهاء فصل الصيف، الذى ينتهى فلكيًا ورسميًا فى مصر ويتبقى بعض المناوشات نتيجة امتدادات غير اعتيادية لمنخفضى السودان الموسمى والهند الموسمي.

وأضاف فهيم، أن مناخ شهر مسرى مختلف عن صيف أبيب بمعنى أن هناك مزيد من سيطرة مرتفع العروض الوسطى الذى يدفع بكتل هوائية شمالية تعمل على تلطيف الأجواء خاصة فى الليل والصباح الباكر، وهو ما يعنى انكسار حرارة ليل، وزيادة فروق الحرارة بين النهار والليل، وزيادة رطوبة نهاره، مع ظهور السحب شمالًا وبداية مناوشات الأمطار المبكرة على مناطق متفرقة خاصة وسط وجنوب سيناء، مع زيادة الندى الغزير صباحًا، مع بداية تكون الشبورة المائية بحرى، مع زيادة سرعات الرياح نهارًا.

وأوضح فهيم، أن المناخ مناسب لشتل أو تطعيم الفاكهة " مانجو، موالح، زيتون، نخيل "، مع زراعة عروة الخضر الجديدة "طماطم، فلفل، كرنب "، والجو مناسب بادخال مركبات التحجيم " البوتاسيوم " للزيتون والتمور والكمثرى والموالح، وضرورى ادخال محفزات النمو "أحماض امينية وطحالب وسيتوكينين" للمحاصيل اللى تأثر نموها بالموجة الحارة الطويلة مثل "الأرز والذرة المتأخرة وبعض الخضر حديثة الشتل " مشيرًا إلى أنه سوف تبدأ سرعات عالية من الرياح، لذلك لابد أن نأخذ حذرنا من رى المحاصيل الطويلة " الذرة والسمسم وعباد الشمس".

وينصح فهيم بضرورة الحذر من الأمراض المحبة للرطوبة والآفات حرشفية الأجنحة لأنه سيقل من معدلات التحجيم وضرورى تكثيف إضافات البوتاسيوم.

أما على مستوى الزرع خلال الفترة القادمة يبدأ زراعة العروة الخريفية "الشتوية المبكرة" فى خلال أيام من الآن " البنجر العروة الأولى – البطاطس النيلية فى مصر الوسطى – مشتل البصل السبعينى فى سوهاج – زراعة البصل المقور فى بنى سويف – زراعة الثوم فى المينا وبنى سويف وأسيوط - زراعة العروة المتأخرة للذرة خاصة السيلاج " ويجب الانتباه جيدًا لمكافحة دودة الحشد خلال هذه العروة وزراعة الخيار النيلى فى مصر الوسطى وجنوب الدلتا - زراعة الفاصوليا البيضاء والخرشوف فى الوجه البحرى.