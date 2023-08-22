رئيس حكومة اليونان يناقش آفاق الاتحاد الأوروبي مع الرئيس المولدوفي ساندو

كتبت: هناء أبو العز

التقى رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ، صباح اليوم الثلاثاء رئيسة مولدوفا مايا ساندو، حيث أكد الزعيم اليوناني دعم اليونان لمنظور مولدوفا الأوروبي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية، بينما أطلع ميتسوتاكيس ساندو أيضًا على نية اليونان فتح سفارة في تشيسيناو في الفترة المقبلة.

وشاركت ساندو في العشاء غير الرسمي الذي استضافه ميتسوتاكيس، مع زعماء غرب البلقان وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، حيث تمت مناقشة القضايا المتعلقة بتوسيع الكتلة والمستقبل الأوروبي للمنطقة بمناسبة الذكرى العشرين للاتحاد الأوروبي، قمة غرب البلقان وإعلان سالونيك.

وفي إعلان مشترك تم التوقيع عليه مساء الاثنين، أعرب الزعماء، ومن بينهم ساندو، عن دعمهم الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا، على أساس قيم الديمقراطية وسيادة القانون" في مواجهة التدخل الروسي.