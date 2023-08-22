اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 01:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

11 دولة توقع إعلانًا بشأن دعم أوكرانيا في قمة أثينا

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:22 م
11 دولة توقع إعلانًا بشأن دعم أوكرانيا في قمة أثينا اوكرانيا
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 وقع 11 زعيما من دول البلقان، بما في ذلك اليونان، على إعلان أثينا بشأن دعم أوكرانيا.
 
وجاء في بيان قمة نظمها رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الثلاثاء، حسبما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة (جريك هيرالد) اليونانية، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تعد لحظة محورية بالنسبة لأوروبا، حيث خلقت مستوى جديدا من الوعي بالمبادئ المشتركة والوحدة والمستقبل المشترك داخل الاتحاد الأوروبي،  وأشار البيان إلى حساسية التوقيت بالنسبة للأمن والسلام والاستقرار في القارة الأوروبية.
 
وأفاد البيان بأن غرب البلقان وأوكرانيا وجمهورية مولدوفا مجاورة جغرافيا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولها "تراث أوروبي مشترك وتاريخ ومستقبل تحدده الفرص والتحديات المشتركة".
 
وشدد الزعماء على أهمية  احتضان هذه المناطق كأعضاء كاملي العضوية في الاتحاد الأوروبي.
 
ويعد إعلان أثينا مظهرا جديدا شهده زعماء البلقان، بما في ذلك اليونان،  في مواجهة التدخل العسكري الروسي  للتعبير عن  دعم استقلال أوكرانيا .
 
وأعرب القادة عن دعمهم وتقديرهم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي حضر أيضا الاجتماع غير الرسمي أمس في أثينا.
وكان زيلينسكي قد وصل اليونان في زيارة رسمية أمس وقبل ذلك زار الدنمارك وهولندا والسويد.
 
وفي اليونان، وقع رئيس الدولة الأوكرانية ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على إعلان مشترك لدعم التكامل الأوروبي الأطلسي في أوكرانيا.
 
 

اليونان

اوكرانيا

كيرياكوس ميتسوتاكيس

زعماء البلقان



الموضوعات المتعلقة

وزير خارجية النمسا: أوروبا لن تصبح فاعلا سياسيا عالميا ما لم تنجح فى ضم دول غرب البلقان

الأربعاء، 31 مايو 2023 08:05 م

قلق أوروبى بسبب "فتنة المهاجرين" بين إيطاليا وفرنسا.. بروكسل تدعو لاجتماع وزراء داخلية.. بوريل يطالب "مزيد من التفاهم".. "بوليتيكو": تصريحات "دارمانان" ضد ميلونى امتداد لخلاف قديم.. وترقب للقادمين من البلقان

الإثنين، 08 مايو 2023 04:30 م

رئيسة وزراء إيطاليا: اندماج غرب البلقان استثمار استراتيجى بأمن أوروبا

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 01:07 م

رئيس النمسا: الاتحاد الأوروبي لن ينسى دول غرب البلقان

الإثنين، 27 مارس 2023 11:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة