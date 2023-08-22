اليوم السابع
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رئيس جنوب أفريقيا: الاستثمارات المباشرة بدول بريكس أكبر 4 مرات مما كانت عليه

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 07:31 م
رئيس جنوب أفريقيا: الاستثمارات المباشرة بدول بريكس أكبر 4 مرات مما كانت عليه سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا
كتب أحمد عرفة

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قال سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، إن دول بريكس تحتفل بمرور 15 عاما على تأسيسه، مشددًا على أن التجارة بين دول بريكس تؤدى دورا كبيرا فى اقتصاد بريكس، والاستثمارات المباشرة فى دول بريكس أكبر 4 مرات مما كانت عليه. 
 
وأكد أن الإجراءات أحادية الجانب لا تتطابق مع شروط التجارة الدولية، لذلك يجب أن نعزز من موقفنا لكى يكون النمو الاقتصادى حرا. 
 
وأضاف رئيس جنوب أفريقيا، خلال كلمته أمام قمة بريكس، التي تعرضها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الهدف الأساسي من بريكس هو التطور متعدد الجوانب، مطالبا بإحداث تغييرات جذرية للمؤسسات لكي تتطابق مع المجتمع الدولي، وهذا بالدرجة الأولى يتعلق ببنك التنمية الجديد.
 
وتابع رئيس جنوب أفريقيا، أنه منذ تشكيل بريكس فقد أسس قدرات تعبئة الموارد لبناء البنية التحتية والتطور المستقر والثابت للدول النامية. 
 
وذكر، أنه تحدث مع رئيس بنك التنمية الجديد، وأكد له أن البنك مستعد لدعم تطوير دول واقتصادات بريكس، حيث إن اقتصادات دول بريكس تتتطور بسرعة كبيرة في المجال التقني وهذا يؤدي إلى تغيرات اجتماعية في مجالات أماكن العمل والمساواة والتخلص من الفقر.

بريكس

جنوب افريقيا

قمه بريكس

القاهره الاخباريه

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