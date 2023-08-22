اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 07:27 م
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رئيس جامعة المنصورة يكرم المتفوقين من الطلاب ذوى الهمم

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 06:34 م
رئيس جامعة المنصورة يكرم المتفوقين من الطلاب ذوى الهمم رئيس جامعة المنصورة يكرم المتفوقين
الدقهلية - محمدالحبشي

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كرم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء 22 أغسطس، أوائل الخريجين من ذوى الهمم للعام الدراسى 2023 م، وذلك تقديرًا لجهودهم أثناء دراستهم بالجامعة، تشجيعًا لهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد والارتقاء باسم مصر عاليًا. 
 
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور محمود الجعيدى عميد كلية الآداب، والدكتور نيفين عبد الخالق مدير مركز الأشخاص ذوى الاعاقة، الدكتورة سارة زيدان نائب مدير المركز.
 
وتم تكريم كل من: سهيلة محمد حامد الأولى على شعبة اذاعة وتليفزيون قسم الاعلام كلية الآداب بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، محمد فرج زكى قسم وثائق ومكتبات كلية الآداب بتقدير جيد جدًا، ندى أشرف ابراهيم قسم وثائق ومكتبات كلية الآداب  بتقدير جيد جدًا، تسنيم أحمد سعد موافي قسم  تكنولوجيا المعلومات كلية الحاسبات والمعلومات بتقدير جيد جدًا. 
 
وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته وفخره بتواجده بين أبنائه المتفوقين بمختلف الكليات من ذوي الهمم، مؤكدا أنهم مستقبل مصر وفخرها وحث جميع الطلاب على الاجتهاد ومواصلة السعي لكي يصلوا إلى ما يصبون إليه.
 
وقال رئيس الجامعة، إن هذا التفوق دليل على قوة إرادتهم، والعزيمة والإصرار على النجاح رغم المصاعب والتحديات، وهو دليل واضح أن بداخل كل طالب منهم همة تدفعه نحو التفوق والتميز،  ووجه الشكر إلى جميع القائمين علي العملية التعليمية بالكليات ومركز الأشخاص ذوى الإعاقة ووحدات رعاية  الطلاب ذوى الهمم على ما قدموه من جهد لمساندة ودعم أبنائنا الطلاب، مثمناً جهد أولياء الأمور، الذين قدموا كل الدعم لأبنائهم ووفروا لهم مناخًا مناسبا ليصلوا لهذا التميز والتفوق. 
 
وفى هذا الصدد أكد الأستاذ الدكتور محمد عطية  أن الجامعة  تعمل علي دعم طلابها من ذوى الهمم والمتفوقين بها، وتوفير كافة الخدمات الطلابية والدعم النفسى والمعنوى واللوجستى وتزويد الطلاب بوسائل التعلم التى تساعدهم على التفوق فى دراستهم بالتخصصات المختلفة.
كما توجه  بخالص التهنئة إلى الطلاب المتفوقين على هذا الإنجاز المتميز، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق، ولوطنهم التقدم والازدهار .
 
تكريم جامعة المنصورة للمتفوقين من ذوي القدرات الخاصه
تكريم جامعة المنصورة للمتفوقين من ذوي القدرات الخاصه

تكريم جامعة المنصورة للمتوفين من ذوي الهمم
تكريم جامعة المنصورة للمتوفين من ذوي الهمم

جانب من تكريم المتفوقين
جانب من تكريم المتفوقين

جانب من تكريم ذوي القدرات الخاصة
جانب من تكريم ذوي القدرات الخاصة

رئيس جامعة المنصورة يكرم المتفوقين
رئيس جامعة المنصورة يكرم المتفوقين

علي هامش التكريم
علي هامش التكريم
 
 

ذوي الهمم

جامعة المنصورة

تكريم المتفوقين من ذوي الهمم

ذوي القدرات الخاصة

وزارة التعليم العالي



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