حفظ السلام تحبط هجوما مسلحا على قرية فى الكونغو الديمقراطية

كتبت: هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى جمهورية الكونغو الديمقراطية ساعدت فى إحباط هجوم شنته جماعة مسلحة على قرية لونا فى مقاطعة شمال كيفو.

وأوضح دوجاريك، أن حفظة السلام بالتعاون مع القوات المسلحة الكونغولية صدت الهجوم على المدنيين من قبل مسلحين مما اضطر المدنيين بالقرية من اللجوء إلى الغابات المحيطة حيث قُتل مدنيان فى الهجوم.

ولفت المتحدث باسم الأمم المتحدة، إلى أنه على مدى الأسبوعين الماضيين، صدت البعثة والقوات المسلحة الكونغولية خمسة هجمات على كل من إيتورى وكيفو الشمالية.

وفى وقت سابق أفاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه تم نشر قوات لحفظ السلام فى مقاطعة إيتورى فيما تواصل بعثة حفظ السلام دعم الجهود المبذولة لحماية المدنيين وسط الهجمات المتزايدة التى تشنها الجماعات المسلحة.

ولفت المتحدث الأممى أن مجموعة مسلحة نصبت كمينا على جسر تشارو على بعد حوالى 24 كيلومترًا من منطقة دجوجو مشيرا إلى أن هذا هو ثالث بلاغ ضد العنف من المجموعات المسلحة فى المنطقة خلال أسبوع حيث تدخلت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقامت بعمل دوريات أمنية فى المنطقة.

كانت السلطات المحلية فى الكونغو الديمقراطية أعلنت منذ أيام قليلة أن جماعة مسلحة بالبنادق والمناجل، قتلت ما لا يقل عن 10 أشخاص فى أعمال عنف جنوب غربى البلاد.