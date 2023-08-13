مقتل 10 أشخاص على الأقل في أعمال عنف جنوب غربي الكونغو الديمقراطية

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قالت السلطات المحلية في الكونغو الديمقراطية السبت إن جماعة مسلحة بالبنادق والمناجل، قتلت ما لا يقل عن 10 أشخاص في أعمال عنف جنوب غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإقليمية، أديلارد نكيسي، إن جماعة مسلحة تعرف باسم "موبوندو" هاجمت المدنيين، وأحرقت عدة منازل في قرية "إيبونجي" على بعد يزيد قليلاً عن 230 ميلاً (370 كيلومترًا) جنوب العاصمة كينشاسا.

وأضاف أن عناصر الميليشيا - الذين فروا إلى الأدغال - قيدوا وخطفوا عدداً غير معروف من الأشخاص، بينما أرسلت حكومة الإقليم قوات دفاع وأمن لاستعادة الأمن في المنطقة. حسبما أوردت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية .