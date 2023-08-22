حبس عاطل لاتجاره بالمواد المخدرة وحيازة سلاح نارى فى قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

قررت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس عاطل، هارب من المراقبة على ذمة اتهامه بقضية قتل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد والأقراص المخدرة "الهيروين والحشيش"، وحيازته لسلاح نارى وعدد من الطلقات تستعمل على نفس السلاح، بدائرة مركز شرطة قليوب، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، تمكنت بإشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط أحد الأشخاص بترويج عقاقير مخدرة وحيازة سلاح نارى وذخائر بدائرة مركز شرطة قليوب، وحُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم، وطلب تحريات المباحث والتحفظ على المضبوطات.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط أحد الأشخاص بالترويج لعقاقير وأقراص مخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة القسم.

وكشفت التحريات، بقيادة المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، قيام عاطل، هارب من المراقبة على ذمة اتهامه بقضية قتل، بترويج المواد المخدرة "الهيروين والحشيش" وحيازة سلاح نارى وذخائر بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم "ماهر م م"، 30 سنة، عاطل، مقيم دائرة المركز، وبحوزته ما يزيد عن كيلو من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وسلاح نارى "فرد خرطوش" وذخائر مما تستعمل على نفس السلاح.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث.