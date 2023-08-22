حبس المتهم بالشروع في قتل سائق بأبو النمرس بسبب الخلاف على الأجرة

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بالشروع في قتل سائق بأبو النمرس 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب الخلاف على الأجرة، وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة

اعترف عامل متهم بالشروع في قتل سائق بأبو النمرس بارتكاب الجريمة عقب القبض عليه، وأدلى باعترافات تفصيلية كشف فيها عن سبب الحادث، وذكر أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين السائق المجني عليه، متعلقة بأجرة التوصيل، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، أشهر خلالها "سلاح أبيض"، واعتدى على السائق، ما أدى إلى إصابته.

وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة، مؤكدا أنه لم يخطط لارتكاب الجريمة وأنه كان يدافع عن نفسه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة التي قررت حجزه على ذمة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة أحد الأشخاص بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أبو النمرس.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن مشاجرة نشبت بين عامل وسائق، بسبب الخلاف على أجرة التوصيل، مما دفع العامل للاعتداء على السائق بسلاح أبيض وإصابته.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي امرت بما سبق.