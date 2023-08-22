جامعة سوهاج تستضيف غدا معسكر إعداد قادة جامعات جنوب الصعيد

أعلن الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج عن إستضافه الجامعة لفعاليات معسكر إعداد قادة جامعات جنوب الصعيد غداً، وذلك بالتعاون مع معهد إعداد القادة تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. مستقبل أفضل".

وقال "النعماني" أن فعاليات المعسكر تقام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتثقيف الشباب تماشياً مع مقومات الجمهورية الجديدة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يأتي ذلك ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنيه للتعليم العالي بإكساب المهارات القيادية العامة للطلاب من مختلف الجامعات، وذلك لبناء قاعدة من الكفاءات التي تتمتع بالولاء والإنتماء، وتتحمل المسئولية المنوطة بها لتنمية المجتمع، عن طريق إكسابهم كافة النواحي العلمية والعملية.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا المعسكر سيتم تحت إشراف وحضور الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، والدكتور حسام الدين مصطفي وكيل المعهد، حيث سيشارك في المعسكر 250 طالب وطالبة من جامعات اقليم جنوب الصعيد، وذلك لجامعات اقليم جنوب الصعيد سوهاج وجنوب الوادي و الأقصر وأسوان، كما سيتضمن عدد من المحاضرات التثقيفية وأنشطة متنوعة رياضية وفنية واجتماعيه وثقافية، وسوف يحاضر بها نخبة من رجال الدين وبعض من القيادة الاستراتيجية.