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جامعة حلوان تستقبل ممثلى المبادرات الرئاسية لتنظيم أسبوع شباب الجامعات

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 04:21 م
جامعة حلوان تستقبل ممثلى المبادرات الرئاسية لتنظيم أسبوع شباب الجامعات جانب من الاجتماع
كتب محمد صبحى

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استقبل الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفد من ممثلى الهيئات الداعمة للشباب من بينها ممثل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ" ، وممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، ممثلي شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، ممثلى لجنة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، ممثل مبادرة الصحة النفسية بمنتدي شباب العالم، ومنسق عام الشراكات فى منتدى شباب العالم، وذلك فى إطار استعدادات جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة لتنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر. 
 
 
وتضمن الاجتماع بحث سبل التعاون بين الجامعة وممثلى المبادرات بشكل عام فى كل أنشطة الشباب، وبشكل خاص أثناء فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذى تنظمه جامعة حلوان، واقتراح مجموعة من الأنشطة التوعوية للمبادرات على هامش فعاليات الأسبوع، وذلك فى ظل أهمية الأنشطة الطلابية فى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، حيث إن مشاركة الشباب الجامعى فى الندوات التوعوية والمبادرات التى تعتمد على الحوار والمناقشة يسمح لهم بالتعبير عن أرائهم ومقترحاتهم، لأن مستقبل مصر أفضل بسواعد أبنائها. 
 
 
عقد اللقاء بحضور الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية ود. دينا الحمادى رئيس لجنة التوعية والمبادرات وأعضاء اللجنة.

اسبوع شباب الجامعات

اخبار مصر

التعليم العالى

جامعة حلوان

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